Российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по ключевому объекту транспортной инфраструктуры на Купянском направлении. В результате огневого поражения была уничтожена важная переправа, обеспечивавшая сообщение украинских подразделений через водную преграду.

Целью атаки стал автомобильный мост через реку Оскол, расположенный неподалеку от насёленного пункта Петровка. Удар был нанесен по заранее разведанным координатам, что позволило перерезать один из основных путей подвоза резервов и боеприпасов для группировки противника на этом участке фронта.

«Минобороны России опубликовало кадры ракетного удара по мосту через реку Оскол в районе населённого пункта Петровка на Купянском направлении СВО. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано точное попадание по мосту и его разрушение», — сообщили в оборонном ведомстве.

На опубликованных видеокадрах с разведывательного беспилотника видно, что боеприпас пришелся ровно в пролётное строение конструкции. От мощного детонационного воздействия пролеты и опорные элементы моста получили критические повреждения и частично обрушились в воду, сделав любое дальнейшее перемещение техники по данному маршруту невозможным.

Также российская фронтовая авиация применила тяжёлые авиационные средства поражения для ликвидации объектов украинских формирований. Подразделения Воздушно-космических сил поразили районы сосредоточения сил противника на Запорожском и Харьковском направлениях.