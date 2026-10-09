ВС РФ уничтожили 6 ретрансляторов и склад НРТК ВСУ на Добропольском направлении

Российские расчёты беспилотников уничтожили шесть ретрансляторов и крупный склад наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Добропольском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Антенны обнаружили операторы БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр». По данным ведомства, после их уничтожения украинские подразделения на этом участке лишились возможности поддерживать связь и координировать действия передовых сил.

Ещё одной целью стал склад, где, как утверждает Минобороны, находились шесть наземных робототехнических комплексов и значительное количество боеприпасов. Объект обнаружили после того, как разведывательные дроны проследили за передвижением людей и НРТК возле лесополосы.

Удар нанёс FPV-дрон на оптоволокне с расстояния более 35 километров. В ведомстве сообщили, что после попадания началась детонация боеприпасов, а склад был уничтожен.

Ранее Вооружённые силы России нанесли удар по сухогрузу, который перевозил грузы для обеспечения ВСУ в порт Черноморск. В ведомстве сообщили, что днём российские военные продолжили удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов.