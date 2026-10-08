ВС РФ поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ на пути в Черноморск

Вооружённые силы России нанесли удар по сухогрузу, который, по данным Минобороны РФ, перевозил грузы для обеспечения ВСУ в порт Черноморск.

В ведомстве сообщили, что днём российские военные продолжили удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов.

«В результате ударов на переходе морем поражён сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Также удары наносились по объектам портовой инфраструктуры Украины.

Ранее российское Минобороны неоднократно сообщало об ударах по портовой и логистической инфраструктуре Украины на Черноморском направлении. Под огонь попадали объекты в районах Одессы, Черноморска и других портов, которые использовались для приёма, хранения и дальнейшей переброски военных грузов. Отдельно оборонное ведомство заявляло об атаках на суда и портовые мощности, задействованные в снабжении ВСУ, а также на склады, терминалы и транспортные узлы, связанные с доставкой вооружений и техники морем.

Также Минобороны показало видео ударов «Гераней» по объектам Украины. Были поражены логистический центр, подстанции и ЗРК ВСУ.