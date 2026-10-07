«Был сухогруз — стал водовоз»: Появилось видео удара «Герани» у Одессы
Минобороны показало видео удара «Герани-4» по сухогрузу в порту Южный
Удар «Герани» по сухогрузу в порту Южный. Обложка © Telegram / Минобороны России
Появилось видео удара российского беспилотника «Герань-4 Сикер» по сухогрузу в порту Южный Одесской области. Кадры поражения судна опубликовало Минобороны России.
Удар «Герани» по сухогрузу в порту Южный. Видео © Telegram / Минобороны России
«Был сухогруз, стал – водовоз», — подписали кадры в ведомстве.
По данным ведомства, сухогруз использовался для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. На опубликованной записи показан подлёт беспилотника к судну и последующий удар.
Российское Минобороны ранее сообщало о поражении этого сухогруза в рамках ударов по украинским портам и морским судам, которые задействованы в военной логистике.
В последние дни российские военные неоднократно сообщали об атаках на морские перевозки Украины. 4 октября Life.ru писал о поражении четырёх сухогрузов в порту Черноморск, Бугском лимане и Чёрном море. По данным Минобороны РФ, суда также использовались для доставки грузов военного назначения.
Больше новостей о беспилотниках и другой военной технике — в разделе «Военная техника» на Life.ru.