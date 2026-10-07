«Был сухогруз — стал водовоз»: Появилось видео удара «Герани» у Одессы

Появилось видео удара российского беспилотника «Герань-4 Сикер» по сухогрузу в порту Южный Одесской области. Кадры поражения судна опубликовало Минобороны России.

Удар «Герани» по сухогрузу в порту Южный. Видео © Telegram / Минобороны России

«Был сухогруз, стал – водовоз», — подписали кадры в ведомстве.

По данным ведомства, сухогруз использовался для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. На опубликованной записи показан подлёт беспилотника к судну и последующий удар.

Российское Минобороны ранее сообщало о поражении этого сухогруза в рамках ударов по украинским портам и морским судам, которые задействованы в военной логистике.

В последние дни российские военные неоднократно сообщали об атаках на морские перевозки Украины. 4 октября Life.ru писал о поражении четырёх сухогрузов в порту Черноморск, Бугском лимане и Чёрном море. По данным Минобороны РФ, суда также использовались для доставки грузов военного назначения.