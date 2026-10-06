Минобороны РФ показало удар дронов по Северному мосту в Киеве

Расчёты ударных беспилотников отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» поразили Северный мост в Киеве. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, опубликовав кадры атаки.

Удар по Северному мосту в Киеве. Видео © Минобороны России

Удар по мосту был нанесён 4 октября. Сооружение использовалось для переброски украинских войск и доставки военных грузов. Украинская сторона сообщала о повреждении дорожного полотна, после чего движение транспорта ограничили.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявлял о повреждении тепломагистрали. Из-за этого в Деснянском районе временно приостанавливалась подача горячей воды.

В последние дни Северный мост в Киеве подвергается регулярным атакам российских беспилотников. Украинские каналы 3 октября публиковали другое видео удара по сооружению.