Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 октября, 14:49

Минобороны РФ показало удар дронов по Северному мосту в Киеве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Расчёты ударных беспилотников отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» поразили Северный мост в Киеве. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, опубликовав кадры атаки.

Удар по Северному мосту в Киеве. Видео © Минобороны России

Удар по мосту был нанесён 4 октября. Сооружение использовалось для переброски украинских войск и доставки военных грузов. Украинская сторона сообщала о повреждении дорожного полотна, после чего движение транспорта ограничили.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявлял о повреждении тепломагистрали. Из-за этого в Деснянском районе временно приостанавливалась подача горячей воды.

На Северном мосту в Киеве начали устанавливать антидроновые сети
На Северном мосту в Киеве начали устанавливать антидроновые сети

В последние дни Северный мост в Киеве подвергается регулярным атакам российских беспилотников. Украинские каналы 3 октября публиковали другое видео удара по сооружению.

Больше новостей о ходе специальной военной операции и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar