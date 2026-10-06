На Северном мосту в Киеве начали устанавливать антидроновые сети
На Северном мосту в Киеве начали размещать лёгкие антидроновые сети после серии ударов российских беспилотников. О появлении защитных конструкций сообщает телеграм-канал «Военный Осведомитель».
На опубликованных кадрах видно, что сетки устанавливают над отдельными участками переправы. Предполагается, что они должны стать дополнительным препятствием для беспилотников, атакующих мост на малой высоте.
На Северном мосту в Киеве начали устанавливать антидроновые сети. Видео © Telegram / Военный Осведомитель
Ранее Life.ru показывал момент удара российского беспилотника по Северному мосту в Киеве. После атаки украинские власти сообщали о повреждениях проезжей части и перебоях в движении транспорта. Утром 2 октября на киевском мосту заметили немецкую ЗСУ Gepard — она стоит на проезжей части, машины её объезжают. Установку развернули на фоне участившихся ударов по мостам Киева. После этого из города массово уезжают жители.
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На Северном мосту в Киеве начали устанавливать антидроновые сети. Обложка © Telegram / Военный Осведомитель