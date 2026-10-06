На Северном мосту в Киеве начали размещать лёгкие антидроновые сети после серии ударов российских беспилотников. О появлении защитных конструкций сообщает телеграм-канал «Военный Осведомитель».

На опубликованных кадрах видно, что сетки устанавливают над отдельными участками переправы. Предполагается, что они должны стать дополнительным препятствием для беспилотников, атакующих мост на малой высоте.

На Северном мосту в Киеве начали устанавливать антидроновые сети. Видео © Telegram / Военный Осведомитель