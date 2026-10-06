Из Киева массово уезжают жители после ударов по мостам

Из Киева уезжает большое количество жителей на фоне повреждений переправ через Днепр, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «МаякUA».

«Я вам скажу не по ощущению, а по факту большой отток населения, большое количество людей выехало», — сказала парламентарий.

По словам Скороход, заметная часть горожан направляется на запад Украины. Повышенный спрос на жильё уже отразился на стоимости аренды в этих регионах. Особенно резко, по её оценке, цены поднялись в Ужгороде. «Монако отдыхает. Когда Ужгород чувствовал себя Монако?» — иронично заметила депутат.

Ранее Life.ru сообщал, что после удара по Северному мосту в Киеве в дорожном полотне образовалась крупная яма, а движение оказалось серьёзно затруднено. Позже возле переправы возникли километровые пробки, автомобили пропускали небольшими группами.