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Опубликовано 6 октября, 10:31

Из Киева массово уезжают жители после ударов по мостам

Депутат Рады Скороход заявила об отъезде жителей из Киева после ударов по мостам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istetsen2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istetsen2

Из Киева уезжает большое количество жителей на фоне повреждений переправ через Днепр, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «МаякUA».

«Я вам скажу не по ощущению, а по факту большой отток населения, большое количество людей выехало», — сказала парламентарий.

По словам Скороход, заметная часть горожан направляется на запад Украины. Повышенный спрос на жильё уже отразился на стоимости аренды в этих регионах. Особенно резко, по её оценке, цены поднялись в Ужгороде. «Монако отдыхает. Когда Ужгород чувствовал себя Монако?» — иронично заметила депутат.

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Главный узел «Омега-Телеком» в Киеве прекратил работу после удара ВС РФ

Ранее Life.ru сообщал, что после удара по Северному мосту в Киеве в дорожном полотне образовалась крупная яма, а движение оказалось серьёзно затруднено. Позже возле переправы возникли километровые пробки, автомобили пропускали небольшими группами.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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