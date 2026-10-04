На Северном мосту в Киеве после удара ВС РФ образовалась большая дыра

Большая яма образовалась в дорожном полотне Северного моста в Киеве после атаки беспилотника. Асфальт вокруг места попадания повреждён, однако движение по переправе полностью не остановлено. Кадры публикуют местные СМИ.

Судя по фото с места, одна из полос фактически перекрыта повреждённым участком. Автомобили и общественный транспорт объезжают яму по соседней полосе и продолжают движение через Днепр.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил новое попадание в дорожное полотно Северного моста 4 октября. По его словам, к переправе направили экстренные службы. В результате атаки также была повреждена тепломагистраль, из-за чего часть Деснянского района временно осталась без горячей воды.

Накануне Северный мост уже попадал под удар. Тогда на переправе повредило дорожное полотно и контактную сеть троллейбусов, а движение с левого берега на правый временно перекрывали. Позднее движение по всем основным мостам Киева восстановили.

До этого удары неоднократно приходились по Южному мосту. Life.ru показывал момент одного из попаданий беспилотника, после которого на переправе вспыхнул пожар.