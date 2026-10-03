В Киеве восстановили движение по всем мостам после ограничений

Все мосты в Киеве снова открыты для движения транспорта. Об этом сообщило украинское издание «Новости. Live» со ссылкой на данные городского мобильного приложения «Киев цифровой».

Согласно опубликованной информации, ограничения теперь будут вводить только во время воздушной тревоги. Южный мост уже доступен для движения, однако после сигнала тревоги его примерно на 15 минут будут перекрывать в направлении с правого берега на левый.

Подольский мостовый переход также будет временно закрываться примерно на 15 минут после воздушной тревоги. Ограничение будет действовать в направлении с левого берега на правый.

Дарницкий и Северный мосты, а также мосты Метро и Патона открыты без ограничений. Таким образом, движение восстановлено по всем основным переправам столицы.

1–3 октября в Киеве произошла серия ударов по мостам через Днепр. Сначала несколько раз атаковали Южный мост, после чего его полностью закрывали для движения автомобилей и метро; одновременно вводились ограничения на мосту Патона и мосту Метро, что привело к крупным пробкам и изменению маршрутов общественного транспорта. Утром 3 октября удар пришёлся по Северному мосту, где были повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов, а движение с левого на правый берег временно перекрывали. К вечеру 3 октября движение по основным мостам восстановили, однако на Южном и Подольском мостах предусмотрели временные ограничения во время воздушных тревог.