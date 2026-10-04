Чёрный «гриб» и грохот: Очевидцы засняли новый удар по Северному мосту в Киеве
Мощный удар по Северному мосту в Киеве 4 октября попал на видео
Обложка © Telegram / Ей, Киев
Момент прилёта по Северному мосту в Киеве успели заснять очевидцы. Кадры появились в местных пабликах. Сначала слышен грохот, после чего поднимается облако чёрного дыма.
Удар по мосту в Киеве. Видео © Telegram / Киевский движ
Городская администрация уже официально подтвердила удар по мосту и признала, что транспортное сообщение полностью нарушено.
Напомним, на Северном мосту в Киеве повреждены дорожное полотно и троллейбусная контактная сеть. После взрыва движение по переправе с левого на правый берег Днепра перекрыли. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию в столице Украины «очень драматичной» из-за уничтожения критической инфраструктуры и транспортного сообщения через Днепр.
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