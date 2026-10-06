Главный узел «Омега-Телеком» в Киеве прекратил работу после удара ВС РФ

Главный технический узел киевского оператора «Омега-Телеком» прекратил работу после массированного удара ВС РФ, оборудование площадки полностью уничтожено. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным оператора, инфраструктура дата-центра пострадала в результате двойной атаки на Киев. Сейчас специалисты перенаправляют трафик и перезапускают критически важные системы на дополнительных площадках, чтобы сократить перебои в работе сервисов.

На официальном сайте компании указано, что её киевский дата-центр занимает 900 квадратных метров и рассчитан на размещение 159 серверных стоек. Входная электрическая мощность объекта составляет 600 кВт с возможностью расширения до 1,2 МВт.

«Омега-Телеком» также располагает региональной инфраструктурой в Киеве, Львове и Днепре, поэтому часть сервисов может быть переведена на резервные мощности.

Ранее Life.ru сообщал, что киевский дата-центр «Парковый» получил критические повреждения и полностью прекратил работу после повторных ударов. Компания тогда заявила, что восстановление сервисов на основной площадке невозможно.