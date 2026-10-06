Главный узел «Омега-Телеком» в Киеве прекратил работу после удара ВС РФ
Дата-центр «Омега». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /Омега Телеком
Главный технический узел киевского оператора «Омега-Телеком» прекратил работу после массированного удара ВС РФ, оборудование площадки полностью уничтожено. Об этом сообщила пресс-служба компании.
По данным оператора, инфраструктура дата-центра пострадала в результате двойной атаки на Киев. Сейчас специалисты перенаправляют трафик и перезапускают критически важные системы на дополнительных площадках, чтобы сократить перебои в работе сервисов.
На официальном сайте компании указано, что её киевский дата-центр занимает 900 квадратных метров и рассчитан на размещение 159 серверных стоек. Входная электрическая мощность объекта составляет 600 кВт с возможностью расширения до 1,2 МВт.
«Омега-Телеком» также располагает региональной инфраструктурой в Киеве, Львове и Днепре, поэтому часть сервисов может быть переведена на резервные мощности.
Ранее Life.ru сообщал, что киевский дата-центр «Парковый» получил критические повреждения и полностью прекратил работу после повторных ударов. Компания тогда заявила, что восстановление сервисов на основной площадке невозможно.
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