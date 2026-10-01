«Критические повреждения»: Дата-центр «Парковый» полностью прекратил работу после ударов по Киеву

Киевский дата-центр «Парковый» получил критические повреждения после повторных российских ударов и полностью прекратил работу. Об этом сообщила сама компания.

В заявлении говорится, что восстановить сервисы на этой площадке сейчас невозможно. При этом утверждается, что данные клиентов размещены на резервных площадках в странах Евросоюза.

Удары по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуре Киева участились во второй половине сентября. 20 сентября Минобороны России сообщало о поражении дата-центра «Би-Мобайл», 23 сентября — New Telco и United DC, а 24 сентября — телекоммуникационных центров «Киевстар» и «Парковый». В ведомстве заявляли, что эти объекты предоставляли вычислительные мощности и услуги связи ВСУ. 25 сентября повреждения получил дата-центр Datagroup.

Следом под повторные удары попал дата-центр Cosmonova. После второй атаки компания сообщила о выводе из строя основного ядра и площадки ЦОД, после чего специалисты начали восстанавливать сервисы с географически удалённых резервных мощностей. Из-за повреждений также возникли перебои с интернетом и вещанием нескольких украинских телеканалов.