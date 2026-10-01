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Регион
Опубликовано 1 октября, 08:37

Лишили цифровых глаз: Армия России точным ударом разнесла дата-центр украинской военной разведки

ВС РФ поразили дата-центр Hosting-UA под Одессой, работавший на ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Вооружённые силы Российской Федерации минувшей ночью провели успешную операцию по ликвидации критически важной цифровой инфраструктуры противника. Высокоточным ударом был нейтрализован объект, обеспечивавший боевиков киевского режима актуальными тактическими сведениями.

В результате целенаправленной атаки ударных дронов была прекращена деятельность крупного узла хранения и анализа данных.

«Сегодня ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в г. Одессе и Одесской области дата-центр Hosting-UA, через который осуществлялась обработка разведывательной и другой служебной информации в интересах формирований ВСУ», — заявили в Министерстве обороны России.

Уничтожение данного технического комплекса лишило противника возможности оперативно координировать действия подразделений и обрабатывать массивы закрытых данных, поступающих от западных систем наблюдения. Поражение серверных мощностей нанесло серьёзный урон системе управления и связи украинских формирований.

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Российские войска нанесли результативный удар по промышленным объектам военной инфраструктуры противника и в украинской столице. Под огонь попала важная артерия снабжения неприятеля.

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Оксана Попова
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