Вооружённые силы Российской Федерации минувшей ночью провели успешную операцию по ликвидации критически важной цифровой инфраструктуры противника. Высокоточным ударом был нейтрализован объект, обеспечивавший боевиков киевского режима актуальными тактическими сведениями.

В результате целенаправленной атаки ударных дронов была прекращена деятельность крупного узла хранения и анализа данных.

«Сегодня ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в г. Одессе и Одесской области дата-центр Hosting-UA, через который осуществлялась обработка разведывательной и другой служебной информации в интересах формирований ВСУ», — заявили в Министерстве обороны России.

Уничтожение данного технического комплекса лишило противника возможности оперативно координировать действия подразделений и обрабатывать массивы закрытых данных, поступающих от западных систем наблюдения. Поражение серверных мощностей нанесло серьёзный урон системе управления и связи украинских формирований.

Российские войска нанесли результативный удар по промышленным объектам военной инфраструктуры противника и в украинской столице. Под огонь попала важная артерия снабжения неприятеля.