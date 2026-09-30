Минобороны: ВС РФ поразили судно с военным грузом в Чёрном море

Российские военные поразили беспилотниками сухогруз с военным грузом для ВСУ в акватории Чёрного моря. Об этом 30 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Сегодня в результате удара беспилотными летательными аппаратами в акватории Чёрного моря поражено морское судно типа «сухогруз» с военными грузами для подразделений ВСУ», — заявили в ведомстве.