Минобороны: ВС РФ поразили судно с военным грузом в Чёрном море
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Российские военные поразили беспилотниками сухогруз с военным грузом для ВСУ в акватории Чёрного моря. Об этом 30 сентября сообщили в Минобороны РФ.
«Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Сегодня в результате удара беспилотными летательными аппаратами в акватории Чёрного моря поражено морское судно типа «сухогруз» с военными грузами для подразделений ВСУ», — заявили в ведомстве.
Российское Минобороны в последние недели неоднократно сообщало об ударах по судам, которые, по версии ведомства, использовались для снабжения украинских войск. 28 сентября ВС РФ поразили два сухогруза, направлявшихся с военными грузами в Одессу. Ещё 25 сентября ведомство заявляло о поражении сразу пяти сухогрузов в Чёрном море и порту Одессы. Ранее, 11 сентября, под удар в порту Черноморск, по данным Минобороны, попали два сухогруза и катер с грузами для ВСУ.
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