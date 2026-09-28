ВС РФ поразили два сухогруза с военным грузом, направлявшиеся в Одессу

ВС России поразили два сухогруза с военным имуществом на борту, направлявшиеся в Одессу. Об этом сообщило Минобороны.

«При переходе морем поражены два морских судна типа «сухогруз», доставлявшие грузы военного назначения в порт Одесса», — говорится в сообщении.

Ранее «Укртелеком» подтвердил поражение одного из своих объектов в Киеве. Степень ущерба не раскрывается, однако, судя по видео, он значителен.