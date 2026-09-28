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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 28 сентября, 15:32

ВС РФ поразили два сухогруза с военным грузом, направлявшиеся в Одессу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Surasak_Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Surasak_Photo

ВС России поразили два сухогруза с военным имуществом на борту, направлявшиеся в Одессу. Об этом сообщило Минобороны.

«При переходе морем поражены два морских судна типа «сухогруз», доставлявшие грузы военного назначения в порт Одесса», — говорится в сообщении.

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Ранее «Укртелеком» подтвердил поражение одного из своих объектов в Киеве. Степень ущерба не раскрывается, однако, судя по видео, он значителен.

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Матвей Константинов
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