ВС РФ поразили два сухогруза с военным грузом, направлявшиеся в Одессу
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ВС России поразили два сухогруза с военным имуществом на борту, направлявшиеся в Одессу. Об этом сообщило Минобороны.
«При переходе морем поражены два морских судна типа «сухогруз», доставлявшие грузы военного назначения в порт Одесса», — говорится в сообщении.
Ранее «Укртелеком» подтвердил поражение одного из своих объектов в Киеве. Степень ущерба не раскрывается, однако, судя по видео, он значителен.
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