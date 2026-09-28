Ещё две части ВС России стали гвардейскими по указу Путина
Путин присвоил двум подразделениям ВС РФ наименование «гвардейские»
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Президент России Владимир Путин присвоил почётные наименования «гвардейский» и «гвардейская» двум подразделениям Вооружённых сил РФ — 318-му отдельному радиотехническому полку особого назначения и 92-й отдельной радиотехнической бригаде особого назначения.
Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Согласно документам, 318-й отдельный радиотехнический полк особого назначения теперь будет именоваться 318-м отдельным гвардейским радиотехническим полком особого назначения.
92-я отдельная радиотехническая бригада особого назначения получила наименование 92-я отдельная гвардейская радиотехническая бригада особого назначения.
Оба указа вступают в силу со дня их подписания — 28 сентября.
Почётное наименование «гвардейский» используется в современной российской армии для воинских частей и соединений и является частью их официального наименования. Ранее аналогичный статус получали другие подразделения ВС РФ. Так, в апреле 2025 года Путин присвоил наименование «гвардейский» 68-му армейскому корпусу и пяти полкам.
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