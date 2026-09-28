Ещё две части ВС России стали гвардейскими по указу Путина

Оба указа вступают в силу со дня их подписания — 28 сентября.

Почётное наименование «гвардейский» используется в современной российской армии для воинских частей и соединений и является частью их официального наименования. Ранее аналогичный статус получали другие подразделения ВС РФ. Так, в апреле 2025 года Путин присвоил наименование «гвардейский» 68-му армейскому корпусу и пяти полкам.