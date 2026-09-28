«Укртелеком» подтвердил повреждение своего объекта в Киеве после удара ВС РФ

Один из объектов компании «Укртелеком» получил повреждения в Киеве после удара. В украинской компании подтвердили инцидент и сообщили, что специалисты устанавливают масштаб разрушений.

«Укртелеком» подтвердил повреждение объекта в Киеве. Видео © Telegram / «Политика Страны»

«В результате атаки был повреждён один из объектов «Укртелекома». Сейчас уточняем масштаб повреждений», — сообщили в пресс-службе оператора.

Несмотря на повреждения, сервисы продолжили работать. Компания предоставляет стационарную и мобильную связь, а также высокоскоростной интернет для украинской армии.

Это не первый удар по телекоммуникационной инфраструктуре Киева за последние дни. Ранее Life.ru рассказывал, что Минобороны РФ сообщило о поражении дата-центров «Киевстара» и «Омега Телеком», мощности которых, по данным ведомства, использовались в интересах ВСУ.