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Опубликовано 28 сентября, 15:04

«Укртелеком» подтвердил повреждение своего объекта в Киеве после удара ВС РФ

Один из объектов компании «Укртелеком» получил повреждения в Киеве после удара. В украинской компании подтвердили инцидент и сообщили, что специалисты устанавливают масштаб разрушений.

«Укртелеком» подтвердил повреждение объекта в Киеве. Видео © Telegram / «Политика Страны»

«В результате атаки был повреждён один из объектов «Укртелекома». Сейчас уточняем масштаб повреждений», — сообщили в пресс-службе оператора.

Несмотря на повреждения, сервисы продолжили работать. Компания предоставляет стационарную и мобильную связь, а также высокоскоростной интернет для украинской армии.

Военный аэродром Васильков под Киевом попал под удар ВС РФ
Военный аэродром Васильков под Киевом попал под удар ВС РФ

Это не первый удар по телекоммуникационной инфраструктуре Киева за последние дни. Ранее Life.ru рассказывал, что Минобороны РФ сообщило о поражении дата-центров «Киевстара» и «Омега Телеком», мощности которых, по данным ведомства, использовались в интересах ВСУ.

Официальные сводки и главные события в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Обложка © Telegram / Реальный Киев | Украина

Наталья Афонина
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