«Она квартиру насквозь пробьёт»: Киевлян охватила паника из-за 12 ИИ-турелей против БПЛА
В Киеве установили 12 ИИ-турелей против БПЛА и запретили людям подходить к окнам
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Киеве установили 12 автоматических зенитных турелей, работающих с применением искусственного интеллекта. Об этом у себя в соцсетях сообщил советник Владимира Зеленского по военным технологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш.
Комплексы предназначены для борьбы с беспилотниками. Они оснащены крупнокалиберными пулемётами и оптоэлектронными средствами наведения, а обнаружение и сопровождение целей автоматизировано.
На фоне развёртывания новой системы жителям украинской столицы рекомендовали во время воздушной тревоги держаться подальше от окон. В соцсетях эта просьба вызвала опасения среди киевлян по поводу возможных последствий работы автоматических установок в городской застройке.
Авторы Telegram-канала «Изнанка» иронично предположили, что разработчики сами не до конца разобрались с программным обеспечением комплекса. Местные жители в комментариях также начали обсуждать риски применения таких средств ПВО рядом с жилыми домами.
«Главное, чтобы ИИ в режим Терминатора не вошёл», «Эта турель всю квартиру насквозь пробьёт», «То есть ИИ может решить и ПВО начнёт бить по домам?» — гласят комментарии пользователей.
Другие участники обсуждения выразили опасения, что при работе турелей могут пострадать здания или находящиеся в квартирах люди.
Ранее Life.ru сообщал о новом ударе по Северному мосту через Днепр в Киеве. По данным Минобороны РФ, переправа использовалась для переброски военнослужащих и военных грузов. В городе наблюдается транспортный коллапс.
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