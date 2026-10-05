«Она квартиру насквозь пробьёт»: Киевлян охватила паника из-за 12 ИИ-турелей против БПЛА

В Киеве установили 12 автоматических зенитных турелей, работающих с применением искусственного интеллекта. Об этом у себя в соцсетях сообщил советник Владимира Зеленского по военным технологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш.

Комплексы предназначены для борьбы с беспилотниками. Они оснащены крупнокалиберными пулемётами и оптоэлектронными средствами наведения, а обнаружение и сопровождение целей автоматизировано.

На фоне развёртывания новой системы жителям украинской столицы рекомендовали во время воздушной тревоги держаться подальше от окон. В соцсетях эта просьба вызвала опасения среди киевлян по поводу возможных последствий работы автоматических установок в городской застройке.

Авторы Telegram-канала «Изнанка» иронично предположили, что разработчики сами не до конца разобрались с программным обеспечением комплекса. Местные жители в комментариях также начали обсуждать риски применения таких средств ПВО рядом с жилыми домами.

«Главное, чтобы ИИ в режим Терминатора не вошёл», «‎Эта турель всю квартиру насквозь пробьёт», «‎То есть ИИ может решить и ПВО начнёт бить по домам?» — гласят комментарии пользователей.

Другие участники обсуждения выразили опасения, что при работе турелей могут пострадать здания или находящиеся в квартирах люди.