Рубио допустил, что США приостановят работу своего посольства в Киеве

Госсекретарь США Марко Рубио допустил изменение статуса американского посольства в Киеве, если Вашингтон сочтёт дальнейшую работу дипмиссии небезопасной. При этом решения о её закрытии или эвакуации сотрудников пока не принято.

«У нас имеется присутствие посольства там. И мы решим, безопасно или нет там им [дипломатам] находиться», — заявил Рубио журналистам, комментируя предупреждения России иностранным дипломатам.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, для Вашингтона не является неожиданностью то, что Киев продолжает подвергаться ударам. И в Госдепе ежедневно мониторят обстановку в странах, где есть посольства США.

«Если возникает угроза, на которую, по нашему мнению, необходимо отвечать изменением статуса [той или иной дипмиссии], то мы это сделаем. Пока мы этого там не делали», — подчеркнул Рубио.

Сейчас американское посольство в Киеве продолжает работу. В актуальной рекомендации Госдепартамента от 28 августа Украина по-прежнему имеет максимальный, четвёртый уровень опасности для поездок, однако отдельно указано, что диппредставительство США в столице остаётся открытым.

Ранее Life.ru писал, что Песков напомнил иностранным посольствам в Киеве о российских предупреждениях об опасности дальнейшей работы. По словам представителя Кремля, дальнейшее решение каждая дипмиссия принимает самостоятельно.