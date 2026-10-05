Счастливо оставаться: Европейские посольства отказались эвакуировать дипломатов из Киева

Посольства стран Евросоюза не намерены покидать Киев после предупреждения российского МИД об опасности дальнейшего пребывания на Украине. Дипмиссии ряда государств опубликовали заявления о продолжении работы в украинской столице.

Одинаковые сообщения появились у представительств Германии, Италии, Испании, Франции, Бельгии, Словении, Словакии, Нидерландов, Финляндии, Латвии, Литвы, Швеции и Австрии. К ним присоединились и дипломаты других европейских государств.

«Вместе с другими главами дипломатических миссий в Киеве мы с обеспокоенностью принимаем к сведению угрозы МИД России в адрес дипломатов и иностранных граждан в Украине. Россия обязана соблюдать Венскую конвенцию и международное гуманитарное право. Мы остаёмся в Киеве», — говорится в совместной формулировке дипломатов.

Аналогичную позицию озвучила посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова. По её словам, в Киеве продолжают работу все 25 посольств государств ЕС, имеющих представительства в городе.

Отдельные заявления сделали Польша и Эстония. Варшава сообщила, что не планирует менять режим работы своей дипмиссии, а Таллин подтвердил, что эстонское посольство также останется в украинской столице.

МИД России 3 октября повторно предостерёг иностранных граждан, включая сотрудников дипломатических миссий, от пребывания на Украине и поездок туда. В ведомстве заявили, что ответственность за возможные последствия лежит на тех, кто проигнорирует предупреждение.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предупредила иностранные посольства в Киеве об опасности, а дальнейшее решение остаётся за самими государствами. Он также подчеркнул, что возможный отъезд зарубежных дипломатов не повлияет на действия российских военных.