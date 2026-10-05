«Наши военные продолжают работу»: Песков высказался об эвакуации иностранных посольств из Киева

Россия уведомила зарубежные посольства в Киеве о рисках дальнейшей работы в украинской столице. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, необходимые предупреждения неоднократно делали Министерство иностранных дел и Министерство обороны России. Представитель Кремля отметил, что теперь решение о продолжении работы дипломатических представительств должны принимать сами государства.

«Наше министерство иностранных дел и министерство обороны неоднократно выступали с соответствующими оповещениями», — сказал Песков, подчеркнув, что Москва не будет определять дальнейшие действия иностранных представительств.

При этом возможный отъезд зарубежных дипломатов, по словам Пескова, не повлияет на действия российских военных. Он напомнил, что специальная военная операция продолжается.

«Наши военные продолжают свою работу», — заключил пресс-секретарь российского лидера.