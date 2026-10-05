Страны Запада лукавят, заявляя о начале разработки планов эвакуации своих посольств из Киева, поскольку соответствующие схемы были подготовлены и отработаны заранее. Военный эксперт и бывший депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что логистика вывоза дипломатов существует давно, а текущая активность вызвана массированными ударами по украинской столице и военным объектам.

По его мнению, именно реальная угроза безопасности заставила западные страны перейти от деклараций к практическим действиям, которые ранее носили характер рутинного планирования. Колесник указал на второй ключевой фактор, повлиявший на решение Запада: заявление президента РФ Владимира Путина о защите Калининградской области.

Эксперт отметил, что глава государства «практически сказал», что в случае агрессии против этого региона Россия применит все имеющиеся военные средства, включая ядерное оружие. Эта прямая артикуляция красных линий и готовности к эскалации стала сигналом, который невозможно игнорировать, и вынудил западные столицы пересмотреть оценку рисков для своего дипломатического присутствия в Киеве.

Ранее Life.ru сообщал о появившихся у западных стран резервных планах по переносу посольств из Киева. Дипломатические представительства могут перебазировать во Львов или восточную часть Польши, если ситуация с безопасностью в украинской столице существенно ухудшится.