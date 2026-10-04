Минобороны подтвердило новый удар по Северном мосту в Киеве

Российские военные поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве и два сухогруза в северо-западной части Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Северный мост использовался украинской стороной для переброски военнослужащих и военных грузов. В Чёрном море, как заявили в Минобороны, под удар попали два сухогруза, которые доставляли военное имущество в порт Одессы.

Ранее 4 октября Life.ru показывал последствия удара по Северному мосту. На дорожном полотне образовалась крупная яма, из-за которой одна из полос фактически оказалась перекрыта. При этом автомобили и общественный транспорт продолжали движение по соседней полосе.

На фоне ударов по переправам украинские власти объявили о подготовке резервных путей через Днепр. План предусматривает строительство насыпных дамб и понтонных переправ между берегами на случай повреждения действующих мостов.