Транспортный коллапс продолжается у Северного моста в Киеве после прилётов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ilozavr
В Киеве продолжается транспортный коллапс после российских прилётов по Северному мосту. Очевидцы говорят в Сети о километровых пробках возле Днепра. Мост был основной переправой для города, и теперь сообщение между правым и левым берегами нарушено.
Пробки в Киеве у Северного моста. Видео © Telegram / Новости Live
Администрация Киева уже подтверждала разрушения у конструкции Северного моста. О сроках восстановительных работ не говорилось.
Ранее Минобороны РФ пояснило, что мост использовался для переброски военнослужащих ВСУ и военных грузов. Из-за атак Украина планирует строить через Днепр насыпные дамбы и понтонные переходы, чтобы сохранить сообщение между берегами.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.