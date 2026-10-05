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Опубликовано 5 октября, 13:10

Транспортный коллапс продолжается у Северного моста в Киеве после прилётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ilozavr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ilozavr

В Киеве продолжается транспортный коллапс после российских прилётов по Северному мосту. Очевидцы говорят в Сети о километровых пробках возле Днепра. Мост был основной переправой для города, и теперь сообщение между правым и левым берегами нарушено.

Пробки в Киеве у Северного моста. Видео © Telegram / Новости Live

Администрация Киева уже подтверждала разрушения у конструкции Северного моста. О сроках восстановительных работ не говорилось.

Кличко сделал тревожное заявление после повреждения Северного моста в Киеве
Кличко сделал тревожное заявление после повреждения Северного моста в Киеве

Ранее Минобороны РФ пояснило, что мост использовался для переброски военнослужащих ВСУ и военных грузов. Из-за атак Украина планирует строить через Днепр насыпные дамбы и понтонные переходы, чтобы сохранить сообщение между берегами.

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Татьяна Миссуми
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