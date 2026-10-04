Кличко сделал тревожное заявление после повреждения Северного моста в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении дорожного полотна Северного моста через Днепр после нового удара по украинской столице. По его словам, к переправе уже направили экстренные службы.

«На Северном мосту зафиксировано повреждение дорожного полотна. Экстренные службы направляются на место», — написал Кличко в своих соцсетях.