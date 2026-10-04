Кличко сделал тревожное заявление после повреждения Северного моста в Киеве
Обложка © Telegram / Віталій Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении дорожного полотна Северного моста через Днепр после нового удара по украинской столице. По его словам, к переправе уже направили экстренные службы.
«На Северном мосту зафиксировано повреждение дорожного полотна. Экстренные службы направляются на место», — написал Кличко в своих соцсетях.
Ранее на кадрах с места показали крупную яму, образовавшуюся на проезжей части. Одна из полос оказалась фактически перекрыта, однако автомобили и общественный транспорт продолжили объезжать повреждённый участок. Минобороны пояснило, что мост использовался для переброски военнослужащих ВСУ и военных грузов. Из-за атак Украина планирует строить через Днепр насыпные дамбы и понтонные переходы, чтобы сохранить сообщение между берегами в случае новых ограничений движения.
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