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Опубликовано 6 октября, 12:17

На видео сняли развёртывание пушечных комплексов Gepard на мостах в Киеве

ВСУ развернули ЗСУ Gepard на мостах Киева для защиты от российских дронов. Обложка © Telegram/Военный обозреватель

ВСУ развернули ЗСУ Gepard на мостах Киева для защиты от российских дронов. Обложка © Telegram/Военный обозреватель

На видео сняли зенитные самоходные установки Gepard на мостах через Днепр в Киеве, который Вооружённые силы Украины там разместили после серии ударов российских беспилотников. Кадры с немецкихми пушечными комплексами опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

ВСУ развернули ЗСУ Gepard на мостах Киева для защиты от российских дронов. Видео © Telegram/Военный обозреватель

Ранее Life.ru писал, что на киевском мосту заметили немецкую ЗСУ Gepard утром 2 октября. Установка стоит на проезжей части, машины её объезжают. Развёртывание Gepard произошло на фоне участившихся атак по мостам Киева. В начале октября удары наносились по Южному и Северному. Из Киева массово уезжают жители после новых ударов по мостам.

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Последние новости о ходе специальной военной операции и применении средств ПВО — в разделе СВО на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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