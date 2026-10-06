Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 октября, 11:42

Мосты и дата-центры под ударами: Что может измениться для ВСУ уже в ноябре

Эффект от ударов по тылу ВСУ ждут уже во второй половине ноября

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Последствия усиленных ударов ВС РФ по тыловой инфраструктуре Украины могут наиболее заметно сказаться на положении ВСУ во второй половине ноября. Такой прогноз дали опрошенные NEWS.ru военные эксперты.

В последние дни российские военные наносили удары по объектам энергетики, портовой и транспортной инфраструктуры, а также дата-центрам. Минобороны РФ сообщало, в частности, о поражении электроподстанции «Кочеток» в Харьковской области, портового пункта Вилково и судов, которые, по данным ведомства, использовались для доставки военных грузов.

Под удар также попадал Северный мост через Днепр в Киеве. Российское военное ведомство утверждало, что переправа использовалась для переброски личного состава и военного имущества ВСУ. Кроме того, Минобороны сообщало о поражении дата-центров, обеспечивавших работу украинских подразделений.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что при сохранении нынешней интенсивности атак через две-три недели у ВСУ могут усилиться проблемы со снабжением. По его оценке, повреждение мостов прежде всего осложнит доставку боеприпасов, вооружения и продовольствия непосредственно к линии фронта.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что наиболее заметные последствия могут проявиться во второй половине ноября. Ключевое значение он при этом отвёл ударам по транспортной и энергетической инфраструктуре.

«Если мы будем ронять мосты в Днепр и уничтожать электрогенерацию, экономика Украины начнёт коллапсировать», — заявил Коротченко.

Минобороны подтвердило новый удар по Северном мосту в Киеве
Минобороны подтвердило новый удар по Северном мосту в Киеве

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска продолжили воздействовать на украинскую военную логистику: в Киеве был поражён Северный мост через Днепр, а в Чёрном море под удар попали сухогрузы с военным имуществом. Одновременно подразделения ВС РФ наносили удары по тыловым коммуникациям на Купянском направлении, местам размещения беспилотников и складам имущества.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar