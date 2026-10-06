Мосты и дата-центры под ударами: Что может измениться для ВСУ уже в ноябре

Последствия усиленных ударов ВС РФ по тыловой инфраструктуре Украины могут наиболее заметно сказаться на положении ВСУ во второй половине ноября. Такой прогноз дали опрошенные NEWS.ru военные эксперты.

В последние дни российские военные наносили удары по объектам энергетики, портовой и транспортной инфраструктуры, а также дата-центрам. Минобороны РФ сообщало, в частности, о поражении электроподстанции «Кочеток» в Харьковской области, портового пункта Вилково и судов, которые, по данным ведомства, использовались для доставки военных грузов.

Под удар также попадал Северный мост через Днепр в Киеве. Российское военное ведомство утверждало, что переправа использовалась для переброски личного состава и военного имущества ВСУ. Кроме того, Минобороны сообщало о поражении дата-центров, обеспечивавших работу украинских подразделений.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что при сохранении нынешней интенсивности атак через две-три недели у ВСУ могут усилиться проблемы со снабжением. По его оценке, повреждение мостов прежде всего осложнит доставку боеприпасов, вооружения и продовольствия непосредственно к линии фронта.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что наиболее заметные последствия могут проявиться во второй половине ноября. Ключевое значение он при этом отвёл ударам по транспортной и энергетической инфраструктуре.

«Если мы будем ронять мосты в Днепр и уничтожать электрогенерацию, экономика Украины начнёт коллапсировать», — заявил Коротченко.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска продолжили воздействовать на украинскую военную логистику: в Киеве был поражён Северный мост через Днепр, а в Чёрном море под удар попали сухогрузы с военным имуществом. Одновременно подразделения ВС РФ наносили удары по тыловым коммуникациям на Купянском направлении, местам размещения беспилотников и складам имущества.