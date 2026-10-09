Сводка СВО 9 октября: ВС РФ заняли Аннополье, ВСУ разбиты у Красного Лимана, Киев оставили без света, украинская делегация едет в США Оглавление Харьковская область 9 октября: освобождено Аннополье Сумская область 9 октября: бои у села Коренёк ДНР 9 октября: штурмовики разбивают ВСУ в Доброполье Карта СВО на 9 октября 2026 года Киев оставили без света: транспорт встал Украинская делегация едет в США: подготовка встречи с Россией Армия России продвинулась в Харьковской области, в Доброполье и у Красного Лимана уничтожают подразделения ВСУ и НГУ, ВС РФ остановили метро в Киеве, Уиткофф и Кушнер встретятся с украинскими переговорщиками — дайджест на 9 октября 2026 года. ВС РФ наступает в ДНР и Харьковской области. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Харьковская область 9 октября: освобождено Аннополье

128-я бригада ВС РФ освободила в Харьковской области село Аннополье. Здесь российским войскам сопротивлялась 57-я бригада ВСУ.

— Освобождение этого населённика позволяет «северянам» контролировать трассу «Старый Салтов–Подсреднее», от которой зависит логистика противника на северо-востоке Харьковщины. Отсюда можно наступать на восток — через Новоалександровку на Приколотное, а также на юго-восток — в сторону Подсреднего, — объяснил военный корреспондент Александр Коц.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что группировка «Север» уже ведёт бои за Приколотное. Также продолжается зачистка «Волчанского котла». Здесь Армия России сражается за Николаевку, Варваровку, Лукашово, Резниково, Лобановку и Нефёдовку.

В Дергачах поражён крупный пункт временной дислокации колумбийских наёмников, приписанных к 23-му полку Нацгвардии Украины. Ранее они находились в Киеве.

ВКС России уничтожили пункты временной дислокации в Харьковской области. Видео © Telegram / mod_russia

Сумская область 9 октября: бои у села Коренёк

В Сумской области ВСУ активно укрепляют оборону на запасных рубежах, что говорит об успешном наступлении ВС РФ. Российские воины бьются в районе Кияницы и Хотени. Не прекращаются бои у села Коренёк. Оно находится на границе с Курской областью.

Потери противника за сутки в Сумской области превысили 170 человек, уничтожены две станции РЭБ «Дамба», автомобили, БПЛА и НРТК. В группировке «Север» отмечают, что на передовых позициях у противника проблемы со снабжением и ротацией, а тела погибших никто не забирает.

ДНР 9 октября: штурмовики разбивают ВСУ в Доброполье

Армия России продвигается в Доброполье. Подразделения группировки «Центр» взяли под контроль ещё 103 здания и ликвидировали свыше 23 украинских военных.

— Наступая на юго-запад, морская пехота Северного флота заняла спортивный комплекс, а также зачистила стадион и оставшуюся часть парковой зоны, — сообщили в Минобороны России.

На севере ДНР украинские подразделения, в том числе Силы специальных операций Вооружённых сил Украины, ведут наступательную операцию «Вивальди». Бои идут у Красного Лимана.

— Огромное количество потерь у ВСУшников на этом участке фронта, причём из числа «элитных» подразделений. Сейчас наши парни из 20-й и 25-й армий их там достаточно серьёзно утилизируют, — сообщил в эфире «Первого канала» военный корреспондент Павел Кукушкин.

Противник стянул дополнительные силы ещё к одному району Донецкой Народной Республики. По информации военного аналитика Анатолия Радова, пять бронемашин с пехотой зашли в днепропетровское село Ивановка. Оно находится на границе с ДНР.

— Наши бойцы совсем недавно смогли закрепиться в Ивановке, позиции в которой были утеряны 3 месяца назад. Противник, естественно, завозит туда пехоту, пытаясь выбить наших из села. Ситуация остаётся напряжённой, но для бойцов 90-й гвардейской танковой дивизии это уже естественное состояние. Тяжёлая ситуация здесь уже полгода, — описал Life.ru ситуацию в приграничном районе Анатолий Радов.

Карта СВО на 9 октября 2026 года

Карта СВО. Группировка «Север» водрузила флаг России над Аннопольем. Фото © Telegram / divgen

Киев оставили без света: транспорт встал

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины дали результат — в Киеве большие проблемы со светом. МО РФ сообщило, что 50-я бригада ВС РФ «Варяг» атаковала подстанции распределительных сетей. В компании ДТЭК, поставляющей электроэнергию киевлянам, заявили, что повреждены высоковольтные сети.

Без электричества осталось столичное метро. В подземке не работают даже эскалаторы. Также встали троллейбусы и трамваи. Свет отсутствует и в Верховной раде.

— Обычно подземка в Киеве имеет приоритет в энергообеспечении и не отключается полностью при веерных блэкаутах, но в этот раз электричества, видимо, не хватает даже на это, — пишет «Военная хроника».

Украинская делегация едет в США: подготовка встречи с Россией

Делегация из Украины, в состав которой вошли глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов* и заместитель руководителя офиса Сергей Кислица, встретятся с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Планируется, что стороны обсудят подготовку трёхсторонней встречи с участием России.

В Кремле уже несколько раз заявляли, что Москва готова к мирному урегулированию, но его ключевым условием должно быть полное, а не частичное прекращение огня.

— Мы неоднократно говорили, что какие-то фрагментарные решения и фрагментарные договорённости не позволят выйти нам на комплексное урегулирование, — напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Даниил Черных