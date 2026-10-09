Российская фронтовая авиация применила тяжёлые авиационные средства поражения для ликвидации объектов украинских формирований. Подразделения Воздушно-космических сил поразили районы сосредоточения сил противника на Запорожском и Харьковском направлениях.

Координаты объектов были переданы экипажам воздушных судов после проведения воздушной и наземной разведки. Налёт был скорректирован таким образом, чтобы застать неприятеля в момент наибольшей концентрации живой силы на территориях пунктов временного размещения.

Для выполнения боевых задач авиация задействовала тяжёлые фугасные боеприпасы ФАБ-3000 с модулями планирования и коррекции, а также управляемые боеприпасы УМПБ. В результате прилётов цели были полностью уничтожены вместе с находившимися внутри ресурсами.

«В результате в районе населённого пункта Приколотное Харьковской области четырьмя высокоточными планирующими бомбами УМПБ (универсальный межвидовой планирующий боеприпас) были уничтожены пункты временной дислокации подразделений 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. В Запорожской области двумя авиабомбами ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции экипажи ВКС в районе Орехова уничтожили ПВД подразделений 65-й отдельной механизированной бригады противника», — сообщили в оборонном ведомстве.

Благодаря применению планирующих модулей самолёты сбросили боеприпасы без захода в зону действия противовоздушной обороны неприятеля. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание в заданные строения.

Ранее Вооружённые силы России нанесли удар по сухогрузу, который перевозил грузы для обеспечения ВСУ в порт Черноморск. В ведомстве сообщили, что днём российские военные продолжили удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов.