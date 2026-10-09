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Опубликовано 9 октября, 08:45

Чудовищная сила трёх тонн тротила: Российская авиация стёрла в пыль пункты размещения ВСУ у Орехова

ВКС РФ ударили бомбами ФАБ-3000 по пунктам дислокации ВСУ у Орехова

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российская фронтовая авиация применила тяжёлые авиационные средства поражения для ликвидации объектов украинских формирований. Подразделения Воздушно-космических сил поразили районы сосредоточения сил противника на Запорожском и Харьковском направлениях.

Координаты объектов были переданы экипажам воздушных судов после проведения воздушной и наземной разведки. Налёт был скорректирован таким образом, чтобы застать неприятеля в момент наибольшей концентрации живой силы на территориях пунктов временного размещения.

Для выполнения боевых задач авиация задействовала тяжёлые фугасные боеприпасы ФАБ-3000 с модулями планирования и коррекции, а также управляемые боеприпасы УМПБ. В результате прилётов цели были полностью уничтожены вместе с находившимися внутри ресурсами.

«В результате в районе населённого пункта Приколотное Харьковской области четырьмя высокоточными планирующими бомбами УМПБ (универсальный межвидовой планирующий боеприпас) были уничтожены пункты временной дислокации подразделений 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. В Запорожской области двумя авиабомбами ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции экипажи ВКС в районе Орехова уничтожили ПВД подразделений 65-й отдельной механизированной бригады противника», — сообщили в оборонном ведомстве.

Благодаря применению планирующих модулей самолёты сбросили боеприпасы без захода в зону действия противовоздушной обороны неприятеля. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание в заданные строения.

ВС РФ уничтожили 6 ретрансляторов и склад НРТК ВСУ на Добропольском направлении
ВС РФ уничтожили 6 ретрансляторов и склад НРТК ВСУ на Добропольском направлении

Ранее Вооружённые силы России нанесли удар по сухогрузу, который перевозил грузы для обеспечения ВСУ в порт Черноморск. В ведомстве сообщили, что днём российские военные продолжили удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов.

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Оксана Попова
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