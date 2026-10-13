Четыре человека, включая подростка, пострадали при атаках ВСУ на Белгородчину

Четыре мирных жителя, включая 16-летнего подростка, пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в телеграм-канале.

«В Белгородскую областную клиническую больницу обратилась женщина, которая получила ушиб глаза при детонации БПЛА на территории коммерческого объекта в посёлке Томаровка Яковлевского округа сегодня днём. Дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно», — говорится в сообщении.

В Шебекине украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю, ранив двух человек. Несовершеннолетнего с повреждением грудной клетки доставили в районную больницу, его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Второй пострадавший получил ранения живота и ноги. Бойцы самообороны отвезли мужчину к медикам, после оказания помощи его планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ещё одна женщина пострадала в посёлке Красная Яруга. В результате удара дрона она получила акубаротравму, однако госпитализация не потребовалась. Врачи скорой помощи осмотрели местную жительницу и разрешили продолжить лечение дома. Там же повреждены автомобиль и окна многоквартирного дома, а после детонации другого БПЛА пострадало административное здание.

Удары пришлись и по другим объектам Шебекина. На одном из предприятий беспилотник повредил стену, ещё одна атака закончилась повреждением легковой машины. В соседней Новой Таволжанке FPV-дрон попал в частный дом, разбив окна и повредив крышу с фасадом.

В Кошлакове под удар попали два автомобиля, а в Вознесеновке пострадали транспортное средство и жилое здание. В Суркове, Нижнем Берёзово-Втором и Ржевке зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры. В Безлюдовке после прилёта беспилотника разрушены отдельные элементы кровли и фасада частного дома, выбиты стёкла.

Атаки затронули также Валуйский и Белгородский округа. В Борках детонация дрона привела к повреждению инфраструктурного объекта, тогда как в Казинке пострадали сразу семь частных домов. В Отрадном удар FPV-беспилотника пришёлся по жилому зданию. В Никольском ещё один аппарат пробил крышу.

Ранее Life.ru сообщал о тяжёлом ранении мужчины после атаки FPV-дрона на движущийся автомобиль в Шебекино 10 октября. Пострадавшего с травматической ампутацией ноги доставили в районную больницу бойцы самообороны. В тот же день при других ударах по Белгородской области ранения получили две женщины. Одна находилась рядом с атакованной машиной в Шебекино, вторая пострадала при попадании беспилотника в многоквартирный дом в Весёлой Лопани.