Мужчина тяжело ранен после атаки FPV-дрона на автомобиль в Шебекине
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FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
В результате удара пострадал мужчина. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу в тяжёлом состоянии с травматической ампутацией ноги.
Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее Life.ru сообщал о двух пострадавших от БПЛА мужчинах в Курской области. Один получил ранения при атаке беспилотника на торговый центр, второй пострадал, когда попытался вскрыть найденный боеприпас.
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