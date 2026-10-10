Мужчина тяжело ранен после атаки FPV-дрона на автомобиль в Шебекине

FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В результате удара пострадал мужчина. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу в тяжёлом состоянии с травматической ампутацией ноги.

Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее Life.ru сообщал о двух пострадавших от БПЛА мужчинах в Курской области. Один получил ранения при атаке беспилотника на торговый центр, второй пострадал, когда попытался вскрыть найденный боеприпас.