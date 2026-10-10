Два человека ранены в Курской области при ударе дрона и взрыве боеприпаса

Двое мужчин получили ранения в результате двух происшествий в Курской области: один пострадал при ударе беспилотника по торговому центру, другой — при попытке вскрыть найденный боеприпас. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В слободе Белой Беловского района дрон атаковал торговый центр. В результате удара пострадал 40-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение шеи с левой стороны и травмы головы.

Ещё одно происшествие случилось в Тимском районе. Там 23-летний местный житель обнаружил боеприпас и решил самостоятельно его вскрыть. Устройство взорвалось, в результате чего молодой человек лишился правой кисти. Кроме того, осколками ему ранило грудь и левую руку.

Ранее Life.ru рассказывал об увеличении числа пострадавших при атаке FPV-дрона на Шебекино Белгородской области. По данным регионального оперштаба, после утреннего удара беспилотника количество раненых достигло двух человек. Один из мужчин обратился в больницу с акубаротравмой, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.