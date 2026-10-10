В Донецке мужчина пострадал при атаке БПЛА, повреждены дома и школы

Мирный житель пострадал в Донецке в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

По его данным, ранен мужчина 1970 года рождения. Повреждения зафиксированы в Ворошиловском районе города.

«Также повреждены три транспортных средства, газопровод, остекление многоквартирных домов, образовательных учреждений и административного здания», — написал Кулемзин.

В жилых домах, по данным мэра, выбиты 50 окон. Ещё 55 окон повреждены в образовательных учреждениях.

Ранее Life.ru сообщал, что два жителя ДНР пострадали при атаках ВСУ. Один из раненых находился в Кировском районе Донецка, второй — в Волновахском муниципальном округе. Кроме того, по данным властей республики, повреждения получили восемь жилых домов, девять объектов гражданской инфраструктуры, автобусы, легковые автомобили и спецтехника.