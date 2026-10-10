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Опубликовано 10 октября, 13:04

В Донецке мужчина пострадал при атаке БПЛА, повреждены дома и школы

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Мирный житель пострадал в Донецке в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

По его данным, ранен мужчина 1970 года рождения. Повреждения зафиксированы в Ворошиловском районе города.

«Также повреждены три транспортных средства, газопровод, остекление многоквартирных домов, образовательных учреждений и административного здания», — написал Кулемзин.

В жилых домах, по данным мэра, выбиты 50 окон. Ещё 55 окон повреждены в образовательных учреждениях.

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Ранее Life.ru сообщал, что два жителя ДНР пострадали при атаках ВСУ. Один из раненых находился в Кировском районе Донецка, второй — в Волновахском муниципальном округе. Кроме того, по данным властей республики, повреждения получили восемь жилых домов, девять объектов гражданской инфраструктуры, автобусы, легковые автомобили и спецтехника.

Больше новостей об атаках беспилотников, чрезвычайных ситуациях и происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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