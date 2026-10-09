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Опубликовано 9 октября, 02:15

Два жителя ДНР пострадали при атаках ВСУ 8 октября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ДНР два человека пострадали в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) 8 октября. Также получили повреждения жилые дома, гражданские объекты и транспорт. Об этом сообщили в Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Один из пострадавших находился в Кировском районе Донецка. Мужчина 1981 года рождения получил ранения средней степени тяжести. Такие же травмы зафиксировали у жителя Волновахского муниципального округа 1987 года рождения.

Удары пришлись не только по людям. В Донецке, Макеевке, Горловке и Волновахском муниципальном округе повреждены восемь жилых домов и девять объектов гражданской инфраструктуры. Также были повреждены спецтехника, три автобуса и три легковых автомобиля.

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ВСУ ударили по автобусу и грузовику в Луганске, пострадали три человека

Ранее в результате детонации FPV-дрона в Грайвороне Белгородской области погибла женщина, ещё три человека получили ранения. Пострадавших доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у мужчины и женщины множественные осколочные ранения спины. Ещё одна женщина получила осколочные ранения волосистой части головы.

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Тимур Хингеев
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