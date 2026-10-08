ВСУ ударили по автобусу и грузовику в Луганске, пострадали три человека

В Луганске под удар ВСУ попали городской автобус и проезжавшая мимо фура. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, предварительно, пострадали три человека, включая ребёнка.

Инцидент произошёл среди дня в восточной части города. Ребёнка в тяжёлом состоянии оперативно забрали медики. Остальным также оказывают необходимую помощь.

По словам Пасечника, в настоящее время на месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в Рыльском районе Курской области беспилотник ударил по сахарному заводу в посёлке имени Куйбышева. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, травмы получили трое мужчин — 41, 43 и 52 лет. У всех троих раны однотипные — осколочные. Глава региона уточнил, что всех пострадавших на машинах скорой помощи доставляют в Курскую областную больницу.