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Опубликовано 8 октября, 18:02

ВСУ ударили по автобусу и грузовику в Луганске, пострадали три человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Луганске под удар ВСУ попали городской автобус и проезжавшая мимо фура. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, предварительно, пострадали три человека, включая ребёнка.

Инцидент произошёл среди дня в восточной части города. Ребёнка в тяжёлом состоянии оперативно забрали медики. Остальным также оказывают необходимую помощь.

По словам Пасечника, в настоящее время на месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по частному дому в ДНР
Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по частному дому в ДНР

Ранее сообщалось, что в Рыльском районе Курской области беспилотник ударил по сахарному заводу в посёлке имени Куйбышева. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, травмы получили трое мужчин — 41, 43 и 52 лет. У всех троих раны однотипные — осколочные. Глава региона уточнил, что всех пострадавших на машинах скорой помощи доставляют в Курскую областную больницу.

Больше новостей об атаках беспилотников, обстрелах и чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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