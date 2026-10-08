Дрон ВСУ ударил по сахарному заводу в Курской области, трое мужчин пострадали
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В Курской области беспилотник атаковал сахарный завод в посёлке имени Куйбышева Рыльского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».
По его словам, в результате пострадали трое мужчин, которым 41, 43 и 52 года. Характер полученных травм у всех троих одинаков — это осколочные ранения.
«Всех на «скорой» везём в Курскую областную больницу», — добавил глава региона.
Ранее Life.ru писал, что в Курской области украинский FPV-дрон атаковал трактор. От этого удара погиб 40-летний тракторист.
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