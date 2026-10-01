Дрон-камикадзе атаковал автобус в Брянской области, водитель ранен

Дрон-камикадзе атаковал движущийся автобус в посёлке Климово Брянской области. Водитель получил ранения и был госпитализирован, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Ещё один инцидент произошёл в Погаре. По словам главы региона, с беспилотника было сброшено взрывное устройство, в результате чего пострадал 16-летний подросток. Его доставили в больницу.

Массированной атаке беспилотников также подверглись объекты АПХ «Мираторг». Как сообщил Ковальчук, уничтожены девять единиц техники, ещё 13 получили повреждения. Среди сотрудников предприятия пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки над Брянской областью, по данным губернатора, уничтожили 139 беспилотников самолётного типа. В отражении атак участвовали подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильные огневые группы «БАРС-Брянск», транспортная полиция и подразделения Росгвардии.