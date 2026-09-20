Девочка пострадала при ударе дрона ВСУ по маршрутке в Брянской области
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15-летняя девочка получила осколочные ранения при ударе украинского беспилотника по маршрутному такси в пригороде Стародуба Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Пострадавшую доставили в больницу. Медики оказали ей всю необходимую помощь. Глава региона пожелал раненой девочке скорейшего выздоровления.
Ранее в Херсонской области при обстреле села Софиевка погиб ребёнок, а его родители получили ранения. Подробностей о возрасте погибшего и состоянии взрослых власти не привели.
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