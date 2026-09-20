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Опубликовано 20 сентября, 17:28

Девочка пострадала при ударе дрона ВСУ по маршрутке в Брянской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

15-летняя девочка получила осколочные ранения при ударе украинского беспилотника по маршрутному такси в пригороде Стародуба Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Пострадавшую доставили в больницу. Медики оказали ей всю необходимую помощь. Глава региона пожелал раненой девочке скорейшего выздоровления.

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Николь Вербер
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