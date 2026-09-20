Ребёнок погиб на глазах у родителей при ударе ВСУ по селу в Херсонской области

Ребёнок погиб, а его родители получили ранения при обстреле села Софиевка Каховского округа Херсонской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Павел Филипчук.

По его словам, удар по населённому пункту нанесли украинские войска. Подробностей о возрасте погибшего ребёнка и состоянии его родителей глава округа пока не привёл.

«После террористического обстрела ВСУ в селе Софиевка Каховского округа погиб ребёнок. Родители получили ранения. Ужасно и бесчеловечно всё это», — написал Филипчук.

Чиновник пожелал родителям выздоровления и сил жить с этой невосполнимой утратой.

В тот же день власти региона сообщали о других погибших в результате ударов. Утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил об атаке беспилотника на гражданский автобус, в результате которой погибли два человека.

Среди погибших оказалась член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко. Как ранее писал Life.ru, женщина участвовала в организации голосования и занималась информированием жителей перед выборами.