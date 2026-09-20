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Регион
Опубликовано 20 сентября, 13:22

Ребёнок погиб на глазах у родителей при ударе ВСУ по селу в Херсонской области

Ребёнок погиб, его родители ранены при обстреле села Софиевка под Херсоном

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ребёнок погиб, а его родители получили ранения при обстреле села Софиевка Каховского округа Херсонской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Павел Филипчук.

По его словам, удар по населённому пункту нанесли украинские войска. Подробностей о возрасте погибшего ребёнка и состоянии его родителей глава округа пока не привёл.

«После террористического обстрела ВСУ в селе Софиевка Каховского округа погиб ребёнок. Родители получили ранения. Ужасно и бесчеловечно всё это», — написал Филипчук.

Чиновник пожелал родителям выздоровления и сил жить с этой невосполнимой утратой.

В тот же день власти региона сообщали о других погибших в результате ударов. Утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил об атаке беспилотника на гражданский автобус, в результате которой погибли два человека.

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Среди погибших оказалась член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко. Как ранее писал Life.ru, женщина участвовала в организации голосования и занималась информированием жителей перед выборами.

Больше новостей о резонансных инцидентах и ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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