Открываешь коробку — происходит взрыв: Сапёр рассказал о смертельной ловушке ВСУ для детей

Украинские военные замаскировали взрывное устройство под детский подарочный набор. Оно было устроено таким образом, чтобы сработать при открытии коробки, рассказал РИА «Новости» сапёр 11-го армейского корпуса с позывным Саныч.

По словам военнослужащего, механизм приводился в действие при размыкании контакта — достаточно было поднять крышку. Сапёру удалось обезвредить устройство.

«Я разминировал детский подарочный набор, который срабатывал на открытие крышки, на размыкание контакта. То есть ребёнок открывает крышку подарка — происходит подрыв», — рассказал Саныч.

Военный предположил, что изначально в коробке могли находиться сладости. Вместо них внутри обнаружили гравий и песок, которые использовались как поражающие элементы. По словам сапёра, при взрыве они могли причинить ребёнку серьёзные травмы.

Это не первый случай обнаружения российскими военными замаскированных взрывных устройств. В августе сапёры сообщали, что в Курской области находили взрывчатку, спрятанную в упаковках из-под сока. Такие устройства также маскировались под обычные предметы, которые могли привлечь внимание мирных жителей. Кроме того, ВСУшники маскируют мины под шоколад и фонари.