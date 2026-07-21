ВСУшники начали маскировать взрывчатку под шоколад и фонари

Украинские военные используют самодельные взрывные устройства, замаскированные под обычные предметы, заявил санинструктор батальона 1642 «Кедр» группировки войск «Центр» Владислав Платонов.

По его словам, такие устройства обнаруживают в Днепропетровской области. Среди возможных вариантов маскировки он назвал упаковки от шоколадных батончиков, зажигалки и фонари.

«Есть различные самодельные взрывные устройства в виде пряников, в упаковке «Сникерса» может быть самодельное устройство, в зажигалках, в фонариках», — рассказал Платонов.

Он также заявил, что взрывные устройства могут скрывать среди природных объектов, используя для маскировки камни и ветки деревьев.

Ранее в силовых структурах сообщили, что ВСУ маскируют мины-ловушки под пластиковые бутылки с водой, соединяя две части резьбой и скрывая стык под этикеткой. Взрыватель крайне чувствителен, поэтому брать такие предметы в руки запрещено — при обнаружении нужно сообщать в экстренные службы.