Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по частному дому в ДНР

Мужчина и женщина погибли при атаке беспилотника ВСУ на частный дом в селе Спартак Донецкого городского округа. Здание было разрушено, сообщил глава муниципального образования Алексей Кулемзин в своём канале в MAX.

Жертвами удара стали мужчина 1967 года рождения и женщина 1970-го. Других сведений о погибших глава города пока не привёл.

По информации Кулемзина, беспилотник ударил непосредственно по жилому зданию. В результате атаки строение оказалось уничтожено.

В сентябре Никитовский район Горловки уже становился местом смертельной атаки беспилотника. Тогда при ударе ВСУ погиб мужчина 1983 года рождения, ещё двое мирных жителей получили ранения. В тот же день украинские дроны атаковали и другие населённые пункты ДНР, в результате чего пострадали ещё несколько человек.