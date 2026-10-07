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Опубликовано 7 октября, 19:47

Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по частному дому в ДНР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мужчина и женщина погибли при атаке беспилотника ВСУ на частный дом в селе Спартак Донецкого городского округа. Здание было разрушено, сообщил глава муниципального образования Алексей Кулемзин в своём канале в MAX.

Жертвами удара стали мужчина 1967 года рождения и женщина 1970-го. Других сведений о погибших глава города пока не привёл.

По информации Кулемзина, беспилотник ударил непосредственно по жилому зданию. В результате атаки строение оказалось уничтожено.

В ДНР 19 сентября при атаках БПЛА ВСУ пострадали 18 мирных жителей
В ДНР 19 сентября при атаках БПЛА ВСУ пострадали 18 мирных жителей

В сентябре Никитовский район Горловки уже становился местом смертельной атаки беспилотника. Тогда при ударе ВСУ погиб мужчина 1983 года рождения, ещё двое мирных жителей получили ранения. В тот же день украинские дроны атаковали и другие населённые пункты ДНР, в результате чего пострадали ещё несколько человек.

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Николь Вербер
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