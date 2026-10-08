Один человек погиб, трое ранены после атаки дрона ВСУ на Грайворон 8 октября
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Женщина погибла, ещё три человека получили ранения в результате детонации FPV-дрона в Грайвороне Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Пострадавших доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у мужчины и женщины множественные осколочные ранения спины. Ещё одна женщина получила осколочные ранения волосистой части головы.
«Раненым оказывают необходимую помощь», — сообщили в оперштабе.
Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области взяла на контроль оказание помощи пострадавшим после атаки беспилотников в Климовске. Соответствующее поручение дал руководитель регионального надзорного ведомства Сергей Забатурин. При атаке погиб 57-летний мужчина, ещё одна женщина получила ранения. На проспекте 50-летия Октября загорелись три автомобиля, а в расположенном рядом многоквартирном доме выбило стёкла. Несущие конструкции здания, по предварительным данным, повреждений не получили.
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