Один человек погиб, трое ранены после атаки дрона ВСУ на Грайворон 8 октября

Женщина погибла, ещё три человека получили ранения в результате детонации FPV-дрона в Грайвороне Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Пострадавших доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у мужчины и женщины множественные осколочные ранения спины. Ещё одна женщина получила осколочные ранения волосистой части головы.

«Раненым оказывают необходимую помощь», — сообщили в оперштабе.