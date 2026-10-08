В подмосковном Климовске при атаке БПЛА погиб 57-летний мужчина

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск при атаке беспилотника погиб 57-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.

«Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — написал он.

По словам главы региона, атака произошла на проспекте 50-летия Октября. Там после удара также вспыхнули три машины, возгорание уже удалось полностью потушить специалистам. В соседнем многоквартирном доме выбило остекление. При этом Воробьёв заверил, что несущие конструкции здания остались целы и опасности для жильцов нет.

Кроме того, как сообщил губернатор, пострадала 37-летняя женщина. Её состояние сейчас уточняется.

Воробьёв добавил, что сейчас на месте работают экстренные службы. Специалисты осматривают территорию и фиксируют повреждения. Жителям пообещали помочь со всем необходимым.

Ранее Life.ru писал, что в Курской области при ударе украинского беспилотника по частному дому погиб 53-летний мужчина. Трагедия случилась в селе Илек Беловского района.