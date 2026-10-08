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Опубликовано 8 октября, 03:31

В Краснодаре объявили сигнал «Внимание всем» из-за атаки БПЛА ВСУ 8 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

В Краснодаре включили систему оповещения из-за атаки украинских беспилотников. Расчёты противовоздушной обороны отражают налёт. Об этом сообщила городская администрация.

Жителям и гостям Краснодара рекомендовали сохранять спокойствие и перейти в безопасное место. О последствиях атаки на данный момент информация не приводится. Местные жители, как сообщается, слышали громкие звуки в небе над городом.

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Ранее беспилотник атаковал Яковлевский горно-обогатительный комбинат в Белгородской области, в результате повреждения получила электроподстанция предприятия. Пострадавших нет. После атаки сотрудников шахты оперативно подняли на поверхность. В компании уточнили, что весь персонал находится в безопасности. На территории предприятия работают оперативные службы.

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Тимур Хингеев
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