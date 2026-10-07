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Опубликовано 7 октября, 22:45

На Яковлевском ГОК после атаки БПЛА повреждена электроподстанция

Обложка © Shuttertstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shuttertstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Беспилотник атаковал Яковлевский горно-обогатительный комбинат в Белгородской области, в результате повреждения получила электроподстанция предприятия. Пострадавших нет. Об этом сообщили в телеграм-канале «Северстали».

«7 октября в 18:20 Яковлевский ГОК был атакован БПЛА ВСУ. В результате налёта повреждения получила электроподстанция предприятия. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

После атаки сотрудников шахты оперативно подняли на поверхность. В компании уточнили, что весь персонал находится в безопасности. На территории предприятия работают оперативные службы. Других подробностей о характере повреждений и возможном влиянии произошедшего на работу комбината пока не приводится.

Минобороны: ПВО России за день 7 октября уничтожила 59 украинских беспилотников
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Ранее 14-летний подросток пострадал при детонации беспилотника в посёлке Разумное Белгородского округа. У ребёнка диагностировали акубаротравму. После происшествия он самостоятельно обратился в детскую областную клиническую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Госпитализация подростку не потребовалась, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

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Антон Голыбин
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