На Яковлевском ГОК после атаки БПЛА повреждена электроподстанция

Беспилотник атаковал Яковлевский горно-обогатительный комбинат в Белгородской области, в результате повреждения получила электроподстанция предприятия. Пострадавших нет. Об этом сообщили в телеграм-канале «Северстали».

«7 октября в 18:20 Яковлевский ГОК был атакован БПЛА ВСУ. В результате налёта повреждения получила электроподстанция предприятия. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

После атаки сотрудников шахты оперативно подняли на поверхность. В компании уточнили, что весь персонал находится в безопасности. На территории предприятия работают оперативные службы. Других подробностей о характере повреждений и возможном влиянии произошедшего на работу комбината пока не приводится.

Ранее 14-летний подросток пострадал при детонации беспилотника в посёлке Разумное Белгородского округа. У ребёнка диагностировали акубаротравму. После происшествия он самостоятельно обратился в детскую областную клиническую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Госпитализация подростку не потребовалась, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.