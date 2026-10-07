Минобороны: ПВО России за день 7 октября уничтожила 59 украинских беспилотников
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Российские силы ПВО с 08:00 до 20:00 мск уничтожили 59 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Крымом и акваторией Чёрного моря.
В ведомстве уточнили, что все беспилотники были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 7 октября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 311 украинских беспилотников самолётного типа. Дроны сбивали над приграничными территориями, центральными областями, Поволжьем, Предуральем, Крымским полуостровом, а также двумя морскими акваториями.
Днём ранее, 6 октября, ПВО уничтожила ещё 110 украинских БПЛА над регионами России. В тот же день Life.ru сообщал, что за предшествующие 13 часов было перехвачено 868 беспилотников над 12 регионами и акваторией Азовского моря.
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