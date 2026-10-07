Жёсткий разгром воздушной армады: Наши зенитчики устроили тотальное истребление сотен БПЛА ВСУ

Минувшей ночью ВСУ предприняли попытку масштабного воздушного удара по мирным объектам в глубине России. Наши оборонительные комплексы нейтрализовали все обнаруженные угрозы.

Основной натиск пришёлся на приграничные территории, центральные области страны, Поволжье, Предуралье, Крымский полуостров, а также две морские акватории. Дежурные расчёты зенитчиков своевременно засекли и ликвидировали воздушные цели.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 311 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», — сообщили в оборонном ведомстве.

Противник использовал технику самолётного типа в надежде перегрузить систему наблюдения и нанести урон стратегической инфраструктуре. Слаженная работа армейских подразделений позволила сорвать вражеский замысел ещё на подлёте.

Бойцы продолжают нести круглосуточную вахту, отслеживая любые попытки пересечения государственной границы. Пострадавших и критических разрушений на земле в результате падения обломков удалось избежать благодаря быстрой реакции дежурных смен.

Ранее Life.ru писал, что за сутки российские средства ПВО уничтожили 110 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушные цели перехватывали над несколькими регионами России и территорией Крыма.