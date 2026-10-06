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Регион
Опубликовано 6 октября, 20:38

За день системы ПВО сбили 110 БПЛА над регионами России

Обложка © Shuttertstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shuttertstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 110 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым», — говорится в сообщении.

Четыре пулемёта и 30-мм пушка: «Зубр» и «Цитадель» вышли на охоту за дронами
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Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожены 1750 БПЛА и 17 ракет «Фламинго».

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Матвей Константинов
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