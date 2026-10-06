За день системы ПВО сбили 110 БПЛА над регионами России

За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 110 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожены 1750 БПЛА и 17 ракет «Фламинго».