Четыре пулемёта и 30-мм пушка: «Зубр» и «Цитадель» вышли на охоту за дронами

Российские подразделения ПВО получили комплексы «Зубр» и «Цитадель», предназначенные для противодействия беспилотникам. О поставках систем, уже показавших эффективность в зоне СВО и приграничных регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Новая техника поступила в том числе мобильным огневым группам. Вместе с комплексами войска получили радиолокационные станции и другие средства, позволяющие находить воздушные цели, сопровождать их и уничтожать.

«Для обеспечения подразделений ПВО, противодействия БПЛА противника, мобильных огневых групп поставлены радиолокационные станции, комплексы «Зубр», «Цитадель» и другие системы», — говорится в сообщении ведомства.

«Зубр» рассчитан прежде всего на работу по малоразмерным низколетящим целям на ближнем рубеже обороны. Система способна самостоятельно обнаруживать угрозы и выдавать целеуказание, а также интегрироваться в единый контур ПВО вместе с другими средствами. Она вооружена боевым модулем сразу с четырьмя пулемётами ПКТ калибра 7,62 мм.

«Цитадель» также предназначена для защиты объектов от беспилотников. Она использует более мощное вооружение — автоматическую пушку 2А42 калибра 30 мм. Комплекс также оснащён радиолокационными средствами и тепловизорами, благодаря чему может работать круглосуточно. В его боекомплект входят в том числе снаряды с программируемым подрывом.

Обе системы могут действовать самостоятельно либо включаться в эшелонированную противодроновую оборону. «Зубр» при этом рассматривается как средство последнего рубежа прикрытия крупных объектов и способен работать в едином контуре, в том числе с «Панцирями».

Ранее Life.ru писал, что комплекс «Цитадель» уже задействовали против беспилотников на стратегических учениях «Центр-2026». Вместе с ним воздушные цели поражали лазерная «Заря», зенитные системы и роботизированная «Калитка-КА».